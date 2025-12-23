Вестник Кавказа

Баку и Тбилиси обсудили транзит азербайджанских нефтепродуктов

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Грузия обсудили развитие отношений. Также были затронуты вопросы, связанные с транзитом нефтепродуктов через территорию Грузии.

Главы дипведомств Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов и Мака Бочоришвили провели телефонный разговор, в рамках которого затронули вопрос транзита нефти из Азербайджана по территории Грузии. 
Стороны высоко оценили достигнутые соглашения по тарифам на поставки нефтепродуктов из АР в Армению, отметив важность контактов по этому вопросу. Глава азербайджанской дипломатии выразил благодарность Тбилиси за своевременное решение ситуации с тарифами. 

Предметом диалога глав дипведомств также стали отношения двух стран. Стороны отметили дружественный характер отношений, обозначив перспективы углубления контактов, в том числе в сфере политики. Была подчеркнута важность контактов на высоком и высших уровнях.

865 просмотров

