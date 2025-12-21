Указ о медали для спасшей детей в Одинцово учительницы подписал глава Дагестана

Спасшая детей во время нападения на школу в подмосковном Одинцово учительница Алина Фейзуллаева награждена медалью, соответствующий указ подписал глава Дагестана Сергей Меликов.
Как сообщил на своей странице в соцсети глава Табасаранского района, уроженкой которого является Фейзуллаева, Магомед Курбанов, она получила медаль "За проявленное мужество".
"Учитель Успенской средней общеобразовательной школы города Одинцово Московской области Алина Фейзуллаева за смелые и решительные действия при исполнении гражданского долга награждена медалью "За проявленное мужество""
– Магомед Курбанов
Он напомнил, что учительница родилась в селе Хуряк Табасаранского района.
Глава района подчеркнул, что во время трагедии в Одинцово благодаря своему самообладанию Алина Фейзуллаева не поддалась панике и спрятала детей в классе, так что удалось избежать еще больших жертв.
"Ваш поступок – пример истинного человеческого достоинства. Мы Вами гордимся. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и душевного спокойствия. Успехов в Вашем благородном труде"
– Магомед Курбанов