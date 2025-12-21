Указ о медали для спасшей детей в Одинцово учительницы подписал глава Дагестана

Уроженка Дагестана Алина Фейзуллаева награждена медалью "За проявленное мужество": она спасла детей во время нападения на школу в Одинцово.

Спасшая детей во время нападения на школу в подмосковном Одинцово учительница Алина Фейзуллаева награждена медалью, соответствующий указ подписал глава Дагестана Сергей Меликов.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Табасаранского района, уроженкой которого является Фейзуллаева, Магомед Курбанов, она получила медаль "За проявленное мужество".

"Учитель Успенской средней общеобразовательной школы города Одинцово Московской области Алина Фейзуллаева за смелые и решительные действия при исполнении гражданского долга награждена медалью "За проявленное мужество""

– Магомед Курбанов

Он напомнил, что учительница родилась в селе Хуряк Табасаранского района.

Глава района подчеркнул, что во время трагедии в Одинцово благодаря своему самообладанию Алина Фейзуллаева не поддалась панике и спрятала детей в классе, так что удалось избежать еще больших жертв.

"Ваш поступок – пример истинного человеческого достоинства. Мы Вами гордимся. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и душевного спокойствия. Успехов в Вашем благородном труде"

– Магомед Курбанов