Композитор Чалаев награжден орденом Почета Республики Дагестан

Ширвани Чалаева наградили орденом Почета Республики Дагестан за вклад в развитие искусства. Чалаев является автором музыки первого гимна Дагестана.

Композитор Ширвани Чалаев награжден орденом Почета Республики Дагестана, информирует пресс-служба дагестанского Минкульта.

Сообщается, что творческого деятеля наградили за большой вклад в развитие культуры, а также многолетнюю работу на ниве искусства. Чалаеву также вручили подарок от жителей села Хосрех, где родился композитор.

Отметим, что Ширвани Чалаев он является одним из самых влиятельных дагестанских композиторов, создавшим балеты, симфонии, оперы. Он также является автором принятого в 2003 году гимна Дагестана (оставался гимном республики до 2016 года). В богатом творческом наследии Чалаева также значатся вокальные циклы на стихи поэтов Пушкина, Есенина, Гамзатова и других.