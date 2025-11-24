У дагестанских учеников появятся советники по воспитанию

С нового 2026 учебного года во всех школах Дагестана появятся новые специалисты, которые будут направлять и контролировать воспитание дагестанских школьников их классными руководителями – они уже есть в половине школ региона.

Власти Дагестана в будущем 2026 году решили распространить на все школы апробированную практику советников по воспитанию – для этого с началом нового учебного года такую должность введут во всех школах республики, сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

- Минобрнауки Дагестана

Пилотный проект, который в уходящем 2025 году был введен в 478 школах и 34 колледжах региона, показал значительный рост дисциплины у учащихся: такое отношение советники формируют у них совместно с 25 тыс классных руководителей, с которыми они тесно взаимодействуют, уточнили в образовательном ведомстве, передает ТАСС.

Теперь должности советников будут введены в оставшихся 878 школах региона – также они будут претворять в жизнь план воспитательной работы, включающий сотни мероприятий.