Дагестан утвердил программу сохранения языкового наследия

Власти Дагестана приняли масштабную госпрограмму для поддержки государственных языков республики. Она также включает в себя сохранение и развитие устной и письменной традиции коренных малочисленных народов.

В Дагестане запускают масштабную госпрограмму "Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики". Соответствующее решение было принято правительством региона в прошлый четверг.

Как отметили глава Республики Дагестан Сергей Меликов и председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов, принятие данной программы имеет непосредственную и первостепенную важность, поскольку многие языки народов региона находятся под угрозой исчезновения из-за ограниченного числа носителей.

Цель госпрограммы – создание условий для сохранения и развития не только государственных языков, но и устной и письменной традиции коренных малочисленных народов. Программа призвана консолидировать усилия госструктур, научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также общественных объединений и инициатив, обеспечив необходимую правовую и организационную основу для спасения всего многообразия лингвистического наследия Дагестана.

В вопросе пестроты репрезентаций различных этничностей Дагестан является уникальным местом, которому нет аналогов в России. Регион объединяет более 100 этнических групп и свыше 30 коренных народов, обладающих отдельными сформировавшимися языками и самобытными формами культурного самовыражения.