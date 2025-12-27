Вестник Кавказа

Путин – Трампу: Россия готова сотрудничать с США в поиске мира

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Президент России Владимир Путин сегодня в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о намерении России вести тесную работу с США для поиска мира.

Россия готова тесно сотрудничать с США для поиска мира, рассказал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, глава российского государства обратил внимание на намерение Москвы плотно и плодотворно работать с Вашингтоном в поисках мира.

Ушаков также поведал, что Путин привлек внимание Трампа к атаке Киевом посредством БПЛА на свою резиденцию в Новгородской области. Помощник президента указал, что Трамп пришел в возмущение в связи с этим нападением.

Владимир Путин, по словам Ушакова, подчеркнул, что эти террористические действия не останутся без ответа. Дональд Трамп уточнил, что атака БПЛА на резиденцию президента РФ окажет влияние на подходы США в работе с Владимиром Зеленским.

Кроме того, президент России, отметил Ушаков, предупредил, что Москва пересмотрит свою позицию в связи с гостерроризмом Киева.

Главы государств также условились по-дружески поддерживать диалог.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
455 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.