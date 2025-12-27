Путин – Трампу: Россия готова сотрудничать с США в поиске мира

Президент России Владимир Путин сегодня в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о намерении России вести тесную работу с США для поиска мира.

Россия готова тесно сотрудничать с США для поиска мира, рассказал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, глава российского государства обратил внимание на намерение Москвы плотно и плодотворно работать с Вашингтоном в поисках мира.

Ушаков также поведал, что Путин привлек внимание Трампа к атаке Киевом посредством БПЛА на свою резиденцию в Новгородской области. Помощник президента указал, что Трамп пришел в возмущение в связи с этим нападением.

Владимир Путин, по словам Ушакова, подчеркнул, что эти террористические действия не останутся без ответа. Дональд Трамп уточнил, что атака БПЛА на резиденцию президента РФ окажет влияние на подходы США в работе с Владимиром Зеленским.

Кроме того, президент России, отметил Ушаков, предупредил, что Москва пересмотрит свою позицию в связи с гостерроризмом Киева.

Главы государств также условились по-дружески поддерживать диалог.