Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа

Президенты России Владимир Путин и Дональд Трамп, по сообщению Белого дома, провели телефонный разговор. В Вашингтоне оценили его как положительный.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялся сегодня, такое сообщение распространила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В нем говорится, что беседа уже завершилась. Разговор был оценен Вашингтоном как "положительный". Его темой стала ситуация на Украине.

Напомним, что ранее сегодня беседу глав российского и американского государств анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что телефонный разговор пройдет очень скоро.