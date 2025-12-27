Вестник Кавказа

Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа

Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президенты России Владимир Путин и Дональд Трамп, по сообщению Белого дома, провели телефонный разговор. В Вашингтоне оценили его как положительный.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялся сегодня, такое сообщение распространила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В нем говорится, что беседа уже завершилась. Разговор был оценен Вашингтоном как "положительный". Его темой стала ситуация на Украине.

Напомним, что ранее сегодня беседу глав российского и американского государств анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что телефонный разговор пройдет очень скоро.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
705 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.