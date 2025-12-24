В ХАМАС подтвердили гибель Синвара в Газе

Мухаммед Синвар погиб во время войны в Газе в начале года, сообщили в ХАМАС. Израиль сообщал о его убийстве в мае.

Радикальная группировка ХАМАС подтвердила гибель Мухаммеда Синвара, руководившего ее военным крылом – группировкой "Бригады Иззэддина аль‑Кассама". Об этом сообщил новый представитель военного крыла ХАМАС, имя которого пока неизвестно.

Он подчеркнул, что Мухаммед Синвар погиб в секторе Газа.

Новый представитель группировки также подтвердил смерть официального спикера военного крыла Абу Убайды.

В ХАМАС отмечают, что Мухаммед Синвар, как и его старший брат Яхья Синвар, погибли в ходе войны в Газе в начале нынешнего года.

Напомним, Израиль заявил об убийстве Мухаммеда Синвара в мае, а об убийстве Убайды – в августе.