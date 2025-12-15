Гросси собирается в Россию в 2026 году – СМИ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается вновь посетить Россию в начале будущего года, согласно российским СМИ.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал заявление о том, что намерен снова приехать в РФ в 2026 году.

"Я намерен снова приехать в начале следующего года"

– Рафаэль Гросси

Он также отметил, что всегда видит необходимость посещения не только России, но и Украины, уточнив, что на ее территории есть несколько важных для МАГАТЭ объектов, в ходе интервью РИА Новости.

"Не забывайте, что помимо Запорожья (Запорожской АЭС. — Прим. ред.) у нас есть развертывания на Чернобыльской АЭС"

– Рафаэль Гросси

Напомним, последний визит генерального директора МАГАТЭ в Россию состоялся в ноябре текущего года, в рамках которого прошла встреча с главой Росатома Алексеем Лихачевым.