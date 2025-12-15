Гросси собирается в Россию в 2026 году – СМИ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается вновь посетить Россию в начале будущего года, согласно российским СМИ.
Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал заявление о том, что намерен снова приехать в РФ в 2026 году.
"Я намерен снова приехать в начале следующего года"
– Рафаэль Гросси
Он также отметил, что всегда видит необходимость посещения не только России, но и Украины, уточнив, что на ее территории есть несколько важных для МАГАТЭ объектов, в ходе интервью РИА Новости.
"Не забывайте, что помимо Запорожья (Запорожской АЭС. — Прим. ред.) у нас есть развертывания на Чернобыльской АЭС"
– Рафаэль Гросси
Напомним, последний визит генерального директора МАГАТЭ в Россию состоялся в ноябре текущего года, в рамках которого прошла встреча с главой Росатома Алексеем Лихачевым.