Нетаньяху объявил израильские условия мира с Ираном

Премьер-министр Государства Израиль заявил, что не удовлетворится простой остановкой обогащения урана в Иране. Цель – безоговорочно лишить страну самой возможности подобной деятельности.

Жесткий ультиматум Тегерану прозвучал из Тель-Авива. На встрече с представителями еврейских общин США премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил о требовании Израиля не просто временно заморозить обогащение урана в Исламской Республике Иран, а применить куда более радикальные меры по ликвидации всего иранского ядерного потенциала.

По информации канцелярии Беньямина Нетаньяху, в ходе переговоров 11 февраля с американским президентом Дональдом Трампом израильский премьер не скрывал пессимизма относительно возможности американо-иранского диалога выразил скепсис в адрес самой перспективы заключения соглашения с Тегераном.

"Но я сказал, что если договоренность будет достигнута, она должна будет содержать несколько моментов, которые мы считаем важными - не только для безопасности Израиля, но и для безопасности Соединенных Штатов, региона, мира"

– Биньямин Нетаньяху

Глава израильского государства свел основные требования к трем пунктам:

вывоз имеющихся запасов обогащенного урана и иных материалов за пределы Ирана; полное прекращение каких бы то ни было работ по обогащению урана с проведением соответствующего демонтажа оборудования и устранение инфраструктуры "под корень"; решение вопроса баллистических ракет, имеющихся в арсенале иранских военных сил.

Ранее Иран и США провели в Омане (6 февраля) очередной этап переговоров по ядерной сделке. Тегеран был представлен главой министерства иностранных дел Аббасом Аракчи, от Вашингтона же присутствовал спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. В преддверии встречи, как и не раз до нее, американская сторона выступила с уверениями о готовности рассмотреть реализацию силового сценария в отношении Ирана.