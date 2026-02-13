Нетаньяху объявил израильские условия мира с Ираном

Жесткий ультиматум Тегерану прозвучал из Тель-Авива. На встрече с представителями еврейских общин США премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил о требовании Израиля не просто временно заморозить обогащение урана в Исламской Республике Иран, а применить куда более радикальные меры по ликвидации всего иранского ядерного потенциала.
По информации канцелярии Беньямина Нетаньяху, в ходе переговоров 11 февраля с американским президентом Дональдом Трампом израильский премьер не скрывал пессимизма относительно возможности американо-иранского диалога выразил скепсис в адрес самой перспективы заключения соглашения с Тегераном.
"Но я сказал, что если договоренность будет достигнута, она должна будет содержать несколько моментов, которые мы считаем важными - не только для безопасности Израиля, но и для безопасности Соединенных Штатов, региона, мира"
– Биньямин Нетаньяху
Глава израильского государства свел основные требования к трем пунктам:
- вывоз имеющихся запасов обогащенного урана и иных материалов за пределы Ирана;
- полное прекращение каких бы то ни было работ по обогащению урана с проведением соответствующего демонтажа оборудования и устранение инфраструктуры "под корень";
- решение вопроса баллистических ракет, имеющихся в арсенале иранских военных сил.
Ранее Иран и США провели в Омане (6 февраля) очередной этап переговоров по ядерной сделке. Тегеран был представлен главой министерства иностранных дел Аббасом Аракчи, от Вашингтона же присутствовал спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. В преддверии встречи, как и не раз до нее, американская сторона выступила с уверениями о готовности рассмотреть реализацию силового сценария в отношении Ирана.