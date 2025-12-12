Вестник Кавказа

Самостоятельные арабские туристы выбирают Москву

Туристы на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В российскую столицу все чаще приезжают туристы из арабских стран, планирующие свои путешествия самостоятельно.

В Москву из стран Ближнего Востока активнее едут самостоятельные туристы, рассказали в пресс-службе Мостуризма.

"По исследованиям Мостуризма, год назад наряду с востребованностью групповых туров 69% туристов из Катара организовали свои поездки в Москву самостоятельно. Высокие показатели у гостей из Кувейта - 54%, а также у Омана - 55%"

– Мостуризм

Арабские туристы состоятельные, они входят в топ-5 стран по самому большому среднему чеку иностранных туристов. В Москве такие туристы останавливаются в центре города и занимаются шопингом в ГУМе, поделился гид-переводчик Аббуд Ратеб Идович, передает ТАСС.

"Они, как правило, живут в исторических гостиницах "Националь" и "Метрополь", в Four Seasons, отелях Radisson, активно занимаются шопингом, гуляют в районе "Охотного ряда" и на Красной площади. Очень любят сидеть в кафе ГУМа"

– Идович

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
565 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.