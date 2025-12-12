Самостоятельные арабские туристы выбирают Москву

В Москву из стран Ближнего Востока активнее едут самостоятельные туристы, рассказали в пресс-службе Мостуризма.
"По исследованиям Мостуризма, год назад наряду с востребованностью групповых туров 69% туристов из Катара организовали свои поездки в Москву самостоятельно. Высокие показатели у гостей из Кувейта - 54%, а также у Омана - 55%"
– Мостуризм
Арабские туристы состоятельные, они входят в топ-5 стран по самому большому среднему чеку иностранных туристов. В Москве такие туристы останавливаются в центре города и занимаются шопингом в ГУМе, поделился гид-переводчик Аббуд Ратеб Идович, передает ТАСС.
"Они, как правило, живут в исторических гостиницах "Националь" и "Метрополь", в Four Seasons, отелях Radisson, активно занимаются шопингом, гуляют в районе "Охотного ряда" и на Красной площади. Очень любят сидеть в кафе ГУМа"
– Идович