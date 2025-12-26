Вестник Кавказа

Блэкаут в Абхазии – без света остались все районы республики

Лампочка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия погрузилась во тьму: авария оставила без электричества всю республику. Проводятся ремонтные работы.

В Абхазии случился блэкаут. Авария оставила без света все районы республики, информирует Минэнерго республики. 

По информации ведомства, отключение произошло на воздушных линиях "Шешелети-1", "Шешелети-2", а также "Ачгуара". К месту аварии отправились ремонтные бригады. 

Отметим, что Абхазия оказалась во власти снежной стихии. Утром стало известно, что из-за снегопадов без света остались села в Гудаутском и Гагрском районах. Также затруднено движение на дорогах.

