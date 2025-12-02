Oman Air приступила к выполнению рейсов между Москвой и Салалой

Самолеты связали российскую столицу и Салалу – курортный город в Омане. Первый рейс был выполнен со стопроцентной загрузкой.

Компания Oman Air связала прямыми рейсами Москву и Салалу, поделились в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

"Национальный перевозчик Омана авиакомпания Oman Air выполнила первый рейс в Салалу из столичного аэропорта Шереметьево, он был загружен на 100%. На период новогодних каникул и до 17 января туры в Салалу с перелетом на прямых рейсах также полностью проданы"

– FUN&SUN

В компании уточнили, что авиарейсы будут выполняться до 9 мая. Самолеты будут летать дважды в неделю – по средам и субботам. Время в пути – 6,5-7 часов.

Рейсы из Шереметьево отправляются в 07:15 и прибывают в Оман в 15:15. В обратном направлении вылеты ночные – в 23:55 с прибытием в Москву в 06:10.

Виза для поездки в Оман гражданам России не требуется.