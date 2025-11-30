Оман может закупить дагестанские продукты для школ и больниц

Дагестанский стенд агропродукции вызвал повышенный интерес на выставке в Омане. Потенциальными поставками заинтересовались представители султаната и ряда ближневосточных стран.

Первый день выставки Oman Agrofood 2025 принес успех представителям агросектора Дагестана, стенд которых вызвал живой интерес участников и гостей со всего мира и вошел в число самых посещаемых.

Так, в число посетителей вошли министр сельского хозяйства доктор Сауд бин Хамуд бин Ахмед Аль Хабси, а также ключевые фигуры отраслевых министерств стран Ближнего Востока, сообщил Руслан Абаскулиев, глава Центра поддержки экспорта Республики Дагестан.

"Без преувеличения дагестанская продукция произвела фурор на выставке, ее интересовались крупные сетевые ритейлеры, гипермаркеты. В частности, были проведены предварительные деловые переговоры о возможном расширении сбыта наших товаров"

– Руслан Абаскулиев

Потенциальные партнеры из Омана рассматривают возможность включения поставок дагестанских товаров (нектаров, меда и вяленых овощей) в систему госзакупок для нужд социальной сферы (в образовательные и медицинские учреждения султаната).

Руслан Абаскулиев, комментируя повышенный интерес к продукции из Дагестана, отметил выдающиеся вкусовые характеристики и привлекательную ценовую политику, что открывает дорогу республике на международный рынок.