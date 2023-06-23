Дагестанская "Главрыба" стала номинантом премии "Пальмовая ветвь 2025"

Экотуркомплекс "Главрыба" (Дагестан) принял участие в номинации "Уникальный комплекс России" в рамках всероссийской премии "Пальмовая ветвь 2025".

Действующий в Дагестане экотуркомплекс "Главрыба" стал ключевым партнером всероссийской премии профессионалов ресторанного бизнеса "Лучшие в индустрии" и принял участие в специальной номинации "Уникальный комплекс России", сообщает Минтуризма Дагестана.

Премию торжественно вручали сегодня в рамках Форума лидеров фуд-индустрии "Пальмовая ветвь" в Москве. Победители были награждены за самые выдающиеся и перспективные концепции в фуд-индустрии.

"Экотуркомплекс "Главрыба" стал номинантом специальной категории, отмечающей проекты с уникальной концепцией и значимым вкладом в развитие гастрономического экотуризма и сохранение природного и культурного наследия"

– Минтуризма Дагестана

Напомним, что премия "Пальмовая ветвь" существует с 2006 года. Ее организует и вручает Ассоциация участников ресторанного рынка России. Ей награждаются наиболее интересные и перспективные проекты в сфере ресторанного бизнеса. Победителей выбирают сами участники церемонии, прямым голосованием.