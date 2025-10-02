В Анапе откроется первый отель сети Dusit Thani в России

Анапа в новом летнем сезоне привлечет туристов новым пятизвездочным отелем. В Россию приходит тайский бренд Dusit Thani.

В мае в краснодарской Анапе начнет работать первый в России отель тайской сети Dusit Thani.

Новый отель Dusit Thani Resort & Spa Anapa Miracleon 5* расположится на территории курорта "Мираклеон" на первой береговой линии и будет предлагать отдых класса люкс.

Пятизвездочный отель на 182 номера различных категорий обещает всем гостям вид на море, в некоторых номерах туристов ждут отдельные бассейны. Кроме того в отеле будут работать два всесезонных бассейна с подогревом, SPA-центр Devarana, два ресторана, бар.

Ряд российских туроператоров уже предлагают бронирования отдыха в новом анапском отеле – цены стартуют от 350 тыс рублей на двоих, передает АТОР.

Отметим, Роспотребнадзор пока не сообщал о том, будут ли летом 2026 года открыты для купания пляжи Анапы, ранее пострадавшие от разлива мазута.