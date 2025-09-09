Индия намерена ускорить интеграцию в ЕАЭС

Власти Индии рассчитывают на скорейшее заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС – для этого у обеих сторон есть политическая воля, сейчас стоит вопрос о том, чтобы ускорить переговоры с Евразийской экономической комиссией.

Власти Индии намерены ускорить переговоры с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), направленные на заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол Индии в России Винай Кумар.

"Переговоры начались в ноябре, состоялся первый раунд. Я бы сказал, что с обеих сторон есть хорошее понимание того, чего мы хотим достичь. И у обеих сторон также есть политическая воля к достижению этой цели. Так что мы надеемся на быстрый результат", - Винай Кумар

Главная цель индийской стороны – ликвидировать дисбаланс в двухсторонней торговле со странами объединения, нарастив экспорт индийских товаров, пояснил дипломат, передает РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что 28 ноября в столице Индии Нью-Дели прошел первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле со странами Евразийского экономического союза – особый интерес к ним проявляет Россия.

Заключение соглашения позволит обеспечить преференциальный доступ российским экономическим операторам на рынок емкостью в 1,5 млрд человек, и Россия особенно заинтересована в углублении торгово-экономического сотрудничества с Индией, это будет способствовать диверсификации российского экспорта