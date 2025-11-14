Индия провела первый раунд переговоров о торговле со странами ЕАЭС

В столице Индии Нью-Дели сегодня прошел первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле со странами Евразийского экономического союза – особый интерес к ним проявляет Россия.

В Нью-Дели сегодня завершился первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией, стартовавший накануне, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

"Это крупнейшая страна в мире по численности населения, наш третий торговый партнер. Заключение соглашения позволит обеспечить преференциальный доступ российским экономическим операторам на рынок емкостью в 1,5 млрд человек"

- сообщение министерства

Россия особенно заинтересована в углублении торгово-экономического сотрудничества с Индией, это будет способствовать диверсификации российского экспорта, - поведал заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев, передает РИА Новости.

Будущее соглашение затронет множество вопросов сотрудничества в различных отраслях экономики и развития взаимной торговли, в числе которых - тарифная либерализация, техническое регулирование, таможенное администрирование, внедрение единых санитарных и фитосанитарных мер, конкуренция и многое другое, - заключили в министерстве.