Индия намерена заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

Руководство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и представители Минторга Индии обсудили работу над соглашением о свободной торговле, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
"Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев провел встречу с заместителем министра торговли и промышленности Индии Раджешем Агравалом"
- пресс-служба ЕЭК
Темой обсуждений стал торговый потенциал Индии, а также совместная работа над соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. Стороны намерены достичь взаимовыгодных договоренностей в максимально короткие сроки, – отметил Андрей Слепнев.
Сейчас готовится первый раунд будущих переговоров, их итогом станет полноценное преференциальное торговое соглашение между страной и объединением.