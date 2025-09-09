Индия намерена заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

Власти Индии в скором времени планируют провести первый раунд переговоров по заключению преференциального торгового соглашения со странами Евразийского экономического союза.

Руководство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и представители Минторга Индии обсудили работу над соглашением о свободной торговле, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев провел встречу с заместителем министра торговли и промышленности Индии Раджешем Агравалом"

- пресс-служба ЕЭК

Темой обсуждений стал торговый потенциал Индии, а также совместная работа над соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. Стороны намерены достичь взаимовыгодных договоренностей в максимально короткие сроки, – отметил Андрей Слепнев.

Сейчас готовится первый раунд будущих переговоров, их итогом станет полноценное преференциальное торговое соглашение между страной и объединением.