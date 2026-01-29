В Иране пригрозили ЕС из-за решения признать КСИР террористической организацией

Старший советник верховного лидера Ирана уведомил Брюссель о том, что Тегеран примет меры в ответ на внесение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в европейский список террористических организаций.

Иран незамедлительно ответит на действия европейских дипломатов, такое заявление сделал старший советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, комментируя решение ЕС признать КСИР одной из террористических организаций.

Соответствующее сообщение Шамхани разместил на своей официальной странице.

Он обвинил Запад в том, что тот сам использует терроризм для достижения своих целей, при этом обвиняя других. Кроме того, советник верховного лидера также обвинил Европейский союз в двойных стандартах.

"Содействие убийствам в Газе, установление террористов и создание нестабильности — это "политика", а борьба КСИР с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – ред.) —это "терроризм", что показывает, как США и Европа исказили это понятие"

– Али Шамхани

Напомним, ранее стало известно о решении глав МИД стран ЕС внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в число террористических организаций, о чем сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.