Первый саммит ЕС-Армения состоится в мае

Саммит Армении и Евросоюза пройдет в мае 2026 года. Решение принято после встречи главы МИД Армении Мирзояна и еврокомиссара Марты Кос.
Саммит Евросоюза и Армении пройдет в мае этого года, информирует дипведомство РА.
Сообщается, что решение о проведении встречи европолитиков и властей Армении принято после переговоров главы МИД РА Арарата Мирзояна с комиссаром ЕС Мартой Кос.
"Подробно обсуждались пункты повестки саммита ЕС-Армения, который состоится в Ереване в мае, и предстоящие визиты на высоком уровне"
– МИД Армении
В ходе переговоров отмечена готовность к воплощению в жизнь инициатив, которые продвинут партнерство сторон. В МИД Армении также высоко оценили решение Совета ЕС выделить Еревану 20 млн евро материальной поддержки.