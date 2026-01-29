Вестник Кавказа

Первый саммит ЕС-Армения состоится в мае

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Саммит Армении и Евросоюза пройдет в мае 2026 года. Решение принято после встречи главы МИД Армении Мирзояна и еврокомиссара Марты Кос.

Саммит Евросоюза и Армении пройдет в мае этого года, информирует дипведомство РА. 

Сообщается, что решение о проведении встречи европолитиков и властей Армении принято после переговоров главы МИД РА Арарата Мирзояна  с комиссаром ЕС Мартой Кос. 

"Подробно обсуждались пункты повестки саммита ЕС-Армения, который состоится в Ереване в мае, и предстоящие визиты на высоком уровне"

– МИД Армении 

В ходе переговоров отмечена готовность к воплощению в жизнь инициатив, которые продвинут партнерство сторон. В МИД Армении также высоко оценили решение Совета ЕС выделить Еревану 20 млн евро материальной поддержки.

