Военно-Грузинская дорога в районе Жинвали заработала в реверсном режиме

Дорожные власти Грузии оперативно устранили последствия крупного дорожно-транспортного происшествия на Военно-Грузинской дороге в районе Жинвали-Ананури, но движение восстановлено только в реверсивном режиме.

Дорога из Грузии в Россию через МАПП "Верхний Ларс" открылась для всех видов транспортных средств, но – в реверсивном режиме, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.

Дорогу на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП) расчистили, но не полностью – сейчас она позволяет пропускать транспорт только по одной полосе движения, отметили в департаменте, передает Sputnik Армения.

Также стали известны масштабы аварии: как пояснили в дорожном департаменте, еще накануне вечером на 31-км участке дороги Жинвали-Ананури автомобильной трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс перевернулся газовоз, после чего вспыхнул крупный пожар.