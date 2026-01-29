Россияне стали самыми многочисленными туристами в Турции в 2025 году

Россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию за прошлый год среди иностранных туристов. Страну посетили почти 7 млн туристов из РФ.

Турция привлекла порядка 6,9 млн туристов из России в прошлом году. Россияне в очередной раз стали самыми многочисленными иностранными туристами в стране, информирует Минтуризма страны.

По данным ведомства, турпоток из РФ вырос на 200 тыс человек. Количество путешественников из России вплотную приблизилось к рекордному показателю 2019 года, когда Турцию посетили 7 млн россиян.

По данным Минтуризма, страну посетили почти 53 млн туристов за прошлый год. Россияне опередили туристов из Германии, которые оказались на втором месте по численности – 6,74 млн. Также в Турцию прибыло 4,27 млн туристов из Великобритании, что стало третьим показателем.