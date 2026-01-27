Границу с Ираном начали укреплять в Турции

В Турции сообщили о продолжении усилий по укреплению границы с Ираном. В республике опасаются возможных ударов США по Ирану.

Турция принимает меры безопасности на границе с Ираном на фоне возможной атаки Соединенных Штатов на Исламскую Республику. Об этом сказано в распространенном 29 января заявлении Минобороны Турции.

В министерстве отметили, что не хотят новых напряженностей и конфликтов в регионе.

"Мы продолжаем усилия по установлению мира и стабильности"

– турецкий МИД

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что все необходимые меры принимаются в координации с профильными государственными органами.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность новой атаки по Ирану после того, как предварительные обсуждения между странами по поводу ограничения ядерной программы Исламской Республики и производства баллистических ракет не привели к прогрессу.