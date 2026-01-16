В МИД РФ заявили о глубочайшем кризисе ОБСЕ

Москва заявила, что ОБСЕ переживает глубочайший кризис. Как отметили в российском МИД, организация используется для обслуживания интересов ЕС и НАТО.

Глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что ОБСЕ переживает кризисные времена и не сможет сохранить статус важной международной структуры при антироссийской политике и использования организации в качестве инструмента давления на РФ.

"В контексте украинских событий наши недруги стремятся превратить ОБСЕ в инструмент конфронтации с Россией. Сомнительно, что с таким наполнением ОБСЕ найдет себе место в современной евразийской архитектуре безопасности"

– Владислав Масленников

По словам российского дипломата, кризис созданной более полувека назад организации связан с влиянием ЕС и НАТО, которые пытаются использовать структуру в своих интересах.

Масленников также заявил, что представители Москвы смогут принять участие в совете министров иностранных дел (СМИД) организации в Лугано при условии обеспечения Швейцарией беспрепятственного пролета для российских дипломатов. По словам Масленникова, Берн ранее выразил намерение обеспечить участие россиян в заседании СМИД ОБСЕ.