Новый постпред России при ОБСЕ приступает к работе

Постпредом России при ОБСЕ стал Дмитрий Полянский. Указ о его назначении подписал в конце прошлого года президент страны.

Дмитрий Полянский приступает к работе в должности постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Полянский был назначен постпредом РФ при ОБСЕ указом президента страны Владимира Путина. На этом посту он сменил Александра Лукашевича, ставшего постпредом при органах СНГ.

Дмитрию Полянскому 54 года. С 2018 по 2025 год занимал пост первого заместителя постпреда РФ при ООН и в Совбезе организации. Женат, имеет дочь.