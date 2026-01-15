Вестник Кавказа

Новый постпред России при ОБСЕ приступает к работе

Новый постпред России при ОБСЕ приступает к работе
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Постпредом России при ОБСЕ стал Дмитрий Полянский. Указ о его назначении подписал в конце прошлого года президент страны.

Дмитрий Полянский приступает к работе в должности постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Полянский был назначен постпредом РФ при ОБСЕ указом президента страны Владимира Путина. На этом посту он сменил Александра Лукашевича, ставшего постпредом при органах СНГ.

Дмитрию Полянскому 54 года. С 2018 по 2025 год занимал пост первого заместителя постпреда РФ при ООН и в Совбезе организации. Женат, имеет дочь.

Дмитрий Полянский
© Фото: сайт МИД России
Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
865 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.