Аракчи едет в Турцию

В Иране подтвердили визит главы МИД страны Аббаса Аракчи в Турцию. Поездка состоится на этой неделе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи совершит на этой неделе визит в Турцию. Об этом 29 января написал на своих страницах в соцсетях пресс-секретарь иранского министерства Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что руководитель внешнеполитического ведомства отправится в Турцию в пятницу.

"Исламская Республика Иран намерена неуклонно укреплять отношения со своими соседями, основываясь на политике добрососедства и общих интересах"

– Эсмаил Багаи

Неделю назад президенты Турции и Ирана провели телефонный разговор. В ходе беседы обсуждались последние событие в регионе, в том числе в Иране.