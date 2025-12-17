IT-технопарки появятся в Ингушетии и КБР

Два новых IT-технопарка будут созданы в двух республиках Северного Кавказа – сейчас специалисты прорабатывают эти инновационные проекты.

Планы по созданию IT-технопарков на Северном Кавказе разрабатывают специалисты, рассказал заместитель полпреда президента РФ в СКФО Владимир Надыкто.

По его словам, властям удалось создать хороший задел в области IT.

"Мы сейчас прорабатываем два инновационных проекта в целях создания IT-технопарков на Северном Кавказе"

– Владимир Надыкто

Он уточнил, что проекты будут воплощать в жизнь в Ингушетии и в Кабардино-Балкарии.

Замполпреда не стал озвучивать детали, но высоко оценил перспективы проектов, пишет ТАСС.

Кроме того, Надыкто добавил, что в СКФО реализуются и другие инновационные проекты.