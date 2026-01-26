Ночное перекрытие Крымского моста задержало 12 поездов

Минувшей ночью из-за перекрытия Крымского моста из графика движения выбились 12 пассажирских поездов, сейчас они идут с задержкой почти до шести часов.

Ночное перекрытие Крымского моста почти на восемь часов сказалось на графике движения пассажирских поездов, из которого выбились семь составов со стороны Краснодарского края и пять, следовавших на материк из Симферополя, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Сейчас со стороны Кубани на время от 1,5 до 5,5 часов прибытием в Симферополь опаздывают семь пассажирских поездов, в том числе три из Москвы и по одному – из Санкт-Петербурга, Кисловодска, Адлера и Тюмени, передает "АиФ-Юг".

Еще пять пассажирских поездов, три из которых направляются в Москву и два – в Санкт-Петербург и Кисловодск, также задерживаются в пути следования из Симферополя.

Задержки связаны с приостановкой движения по Крымскому мосту, который был закрыт 28 января с 0:14 до 7:32, отметили в пресс-службе.

Также в СКЖД добавили, что в компании взяли на себя обеспечение бутилированной водой и горячим питанием пассажиров поездов, задерживающихся в пути более 4 часов.