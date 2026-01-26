Палестинского государства в Газе не будет – Нетаньяху

Премьер Израиля заявил, что еврейское государство не допустит создания Палестинского государства в секторе Газа. Он уточнил, что Израиль будет контролировать сектор.

Израиль не позволит, чтобы на территории сектора Газа было образовано палестинское государство, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции.

"Я слышал заявления о том, что мы позволим создать палестинское государство в Газе. Этого не произошло и не произойдет"

– Биньямин Нетаньяху

Также он предупредил, что Израиль не допустит восстановления Газы до тех пор, пока не будут проведены демилитаризация палестинского эксклава и разоружение движения ХАМАС. Также премьер Израиля объявил, что не позволит присутствия в секторе Газа турецких и катарских военнослужащих.

"Израиль будет поддерживать контроль над безопасностью всей территории от реки Иордан до (Средиземного) моря, и это также относится к сектору Газа"

– Биньямин Нетаньяху