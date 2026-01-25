Израиль хочет снизить зависимость военного сектора от США – СМИ

Подписание нового меморандума о военной помощи США Израилю, так как израильская сторона хочет постепенно снизить зависимость от американских грантов.

Тель-Авив и Вашингтон подпишут новый меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности на десять лет. О подготовке к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом сообщает The Financial Times.

Стороны намереваются обсудить рамки военной помощи по истечению срока действия нынешнего соглашения, которое действует до 2028 года. Оно предполагало субсидирование в $38 млрд израильского военного блока со стороны США. Средства были использованы на закупку вооружений и средств противоракетной обороны.

Первостепенным вопросом диалога станет формат поддержки, оказываемой США, поскольку Израиль, по заверению американского СМИ и интервью премьер-министра изданию The Economist, намеревается постепенно снижать свою зависимость от чеков, выписываемых в Белом Доме. В частности, постепенно уходя от грантов, на которые происходит закупка американских вооружений по программе "Иностранного военного финансирования (Foreign Military Financing, FMF) Госдепартамента США.

В связи с данным стремлением израильская сторона предположительно привнесет в обсуждение перспективы развития совместных проектов и сотрудничества в области технологий.