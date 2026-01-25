Израиль не заинтересован в ухудшении отношений с Турцией – министр

Власти Израиля не хотели бы еще большего ухудшения отношений с Турцией, заявил глава МИД страны Гидеон Саар.

Тель-Авив не желал бы и далее ухудшить отношения с Анкарой, сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Он напомнил, что ранее между странами существовали "очень хорошие отношения", которые, тем не менее, ухудшились в последние десятилетия.

Глава МИД Израиля пояснил, что поэтому не совсем правильно говорить о необходимости нормализовать отношения с Турцией, так как отношения эти все же уже существуют.

Дипломат констатировал, что в последнее время эти отношения стали хуже, уточнив, что такой выбор был сделан турецкой стороной, передает APA.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы ещё более ухудшить отношения с Турцией"

– Гидеон Саар