Глава Гештаба Турции обсудил ситуацию вокруг Ирана с адмиралом ВМС США

Анкара и Вашингтон провели переговоры на уровне армейских руководителей. Стороны затронули региональную безопасность и ситуацию вокруг Ирана.

Телефонный разговор состоялся у главы Генштаба ВС Турции Сельчука Байрактароглу с адмиралом Брэдом Купером, который возглавляет Центральное командование ВС США. Стороны обсудили обострение ситуации вокруг Ирана и военную активность последнего времени, передают СМИ Турции.

По данным медиа, стороны в ходе обсуждения затронули вопросы отношений Анкары и Вашингтона, а также региональную тематику в контексте безопасности. Детали разговора не обнародованы.

Ранее появилась информации о старте учений ВВС США в зоне контроля Центрального командования ВС США. Учения направлены на "проверку боеготовности". Все это происходит на фоне передислокации флотилии ВМС США в сторону Ирана.