Израиль готовится к возможной атаке США на Иран – СМИ

ЦАХАЛ готовится к тому, что США могут ударить по территории Ирана, пишут американские СМИ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществляет подготовку к возможному авиаудару со стороны Соединенных Штатов по Ирану, пишет издание War Zone со ссылкой на представителя израильской армии.

Уточняется, что атака может быть совершена уже через несколько дней.

"ЦАХАЛ готовится к возможному американскому удару (по Ирану - ред.) на предстоящих выходных"

– War Zone

Ранее издание Middle East Eye, ссылаясь на источники, также сообщало о том, что Вашингтон может нанести точечные удары по представителям иранского истеблишмента и военного руководства, ответственным за гибель протестующих.

Тем не менее, согласно War Zone, пока решение окончательно еще не принято, оно зависит непосредственно от президента США Дональда Трампа.