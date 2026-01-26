Иран поддерживают любой процесс в целях заключения мира - Пезешкиан

Президент Ирана провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии. Стороны поговорили о вопросах региональной безопасности.

Иран приветствует любую инициативу, которая будет способствовать укреплению мира и поможет предотвратить войну. Такое заявление сделал 27 января президент страны Масуд Пезешкиан во время разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

"Иран всегда был и готов приветствовать любой процесс, ведущий к миру, спокойствию и предотвращению конфликтов и войн в рамках международного права при полном сохранении и уважении прав нации и страны, поскольку мы стремимся к тому, чтобы все люди в мире могли жить вместе в мире и спокойствии"

– иранский президент

Наследный принц королевства также отметил, что любая агрессия и угрозы в отношении Исламской Республики неприемлемы. Он добавил, что Эр-Рияд готов к любому сотрудничеству с Тегераном для установления прочного мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Напомним, на прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские военные силы направляются в регион. Он предупредил, что США рассматривают вариант силового воздействия на Иран.