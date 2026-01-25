Меликов поручил наградить мужчин, спасших пассажиров тонущего такси

Глава Дагестана дал поручение наградить жителей, которые спасли в Махачкале женщину и ребенка из тонущего автомобиля такси. Инцидент произошел в минувшую субботу.
Мужчины, спасшие пассажиров тонущего такси, получат награду, следует из поручения главы Дагестана Сергея Меликова, которое он дал мэру Махачкалы.
"Сергей Меликов поручил наградить дагестанцев, спасших тонущих в КОР женщину с ребенком. Такое поручение глава республики дал сегодня мэру столицы Джамбулату Салавову"
– администрация Махачкалы
Напомним, машина упала в канал им Октябрьской революции (КОР) в субботу. Водитель сумел самостоятельно выбраться из тонущего авто, пассажиров – женщину и ребенка, спасли свидетели происшествия.