Меликов поручил наградить мужчин, спасших пассажиров тонущего такси

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана дал поручение наградить жителей, которые спасли в Махачкале женщину и ребенка из тонущего автомобиля такси. Инцидент произошел в минувшую субботу.

Мужчины, спасшие пассажиров тонущего такси, получат награду, следует из поручения главы Дагестана Сергея Меликова, которое он дал мэру Махачкалы.

"Сергей Меликов поручил наградить дагестанцев, спасших тонущих в КОР женщину с ребенком. Такое поручение глава республики дал сегодня мэру столицы Джамбулату Салавову"

– администрация Махачкалы

Напомним, машина упала в канал им Октябрьской революции (КОР) в субботу. Водитель сумел самостоятельно выбраться из тонущего авто, пассажиров – женщину и ребенка, спасли свидетели происшествия.

