Россия остается главным мировым экспортером пшеницы

Россия в 2025 году осталась мировым лидером по экспорту пшеницы, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на форуме World Grain and Pulses Forum.
В России было произведено зерновых за год около 140 млн т, из них 91 млн т – пшеница.
"С точки зрения экспорта зерновой продукции, в прошлом году экспорт составил 50 млн тонн, в том числе пшеницы мы смогли поставить 41 млн тонн, сохранив первое место по экспорту пшеницы за Россией"
– Оксана Лут
Основная часть российской пшеницы поставляется в страны Ближнего Востока и Африки – 78%, уточнила министр.
Ожидается, что в 2026 году РФ сможет отправить на экспорт 55 млн т зерна.
"Мне кажется, мы завоевали уже определенное уважение и авторитет во всем мире с точки зрения поставок зерновых, и не планируем сходить с этого пути"
– Оксана Лут