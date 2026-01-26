Россия остается главным мировым экспортером пшеницы

Россия в 2025 году сохранила за собой первое место по экспорту пшеницы в мире. На мировой рынок был направлен 41 млн т пшеницы.

Россия в 2025 году осталась мировым лидером по экспорту пшеницы, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на форуме World Grain and Pulses Forum.

В России было произведено зерновых за год около 140 млн т, из них 91 млн т – пшеница.

"С точки зрения экспорта зерновой продукции, в прошлом году экспорт составил 50 млн тонн, в том числе пшеницы мы смогли поставить 41 млн тонн, сохранив первое место по экспорту пшеницы за Россией"

– Оксана Лут

Основная часть российской пшеницы поставляется в страны Ближнего Востока и Африки – 78%, уточнила министр.

Ожидается, что в 2026 году РФ сможет отправить на экспорт 55 млн т зерна.

"Мне кажется, мы завоевали уже определенное уважение и авторитет во всем мире с точки зрения поставок зерновых, и не планируем сходить с этого пути"

– Оксана Лут