Детский оздоровительный лагерь в Ингушетии станет круглогодичным

После газификации, завершить которую в детском оздоровительном лагере "Эрзи" в Джейрахском районе Ингушетии планируют в будущем 2027 году, он заработает круглогодично.

Детский оздоровительный лагерь "Эрзи" в горах Джейрахского района Ингушетии станет круглогодичным после того, как власти решат вопрос его газификации, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Одним из ключевых проектов реализации программы развития газоснабжения и газификации Ингушетии является строительство межпоселкового газопровода протяженностью 43,2 км к детскому оздоровительному лагерю "Эрзи". После газификации он сможет принимать детей и туристов круглый год"

- пресс-служба главы Ингушетии

Раньше работу лагеря обеспечивали поставки электроэнергии, однако со временем это стало дорого и ограничивало его возможности, после чего тема газоснабжения здравницы стала основной на встрече главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым в мае 2025 года, передает портал "Это Кавказ".

Ожидается, что строительно-монтажные работы завершатся к 2027 году: это не только обеспечит лагерь дешевой энергией и даст возможность не закрывать его в холодное время года, но и обеспечит газ всем жителям Джейрахского района, отметил руководитель республики.