Рябков рассказал, что будет после окончания срока ДСНВ

Россия обеспечит собственную безопасность и после окончания срока ДСНВ, заверил Рябков. Москва не получала от Вашингтона новых предложений, которые могли бы прийти на смену ДСНВ.

Безопасность РФ будет гарантирована и после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, после окончания срока ДСНВ не будет ничего.

"Ничего - в том смысле, что ничего не будет на замену. И ничего - в том смысле, что наша безопасность все равно будет гарантирована"

– Сергей Рябков

Он добавил, что договор был приостановлен российской стороной на фоне ухудшения отношений с администрацией Джо Байдена, а также на фоне серьезных отклонений американской стороны от требований ДСНВ.

На данный момент РФ не получала от США ни ответа на инициативу президента Владимира Путина, ни каких-либо формализованных предложений по "лучшей сделке", которая могла бы заменить договор, заметил дипломат в беседе с ТАСС.

"Мы не получали на этот счет никаких формализованных предложений. Мы, конечно, фиксируем все то, что произносится публично. Со своей стороны неоднократно свой подход излагали, во всех аспектах. Так что дело за американцами"

Напомним, срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений официально истекает 5 февраля 2026 года.