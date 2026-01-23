Грузинскому оппозиционеру назначили залог в 30 тыс лари

Лидер грузинской оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе должен будет внести залог на сумму 30 тыс лари ($11,1 тыс).

Оппозиционер Георгий Вашадзе, лидеру партии "Стратегия Агмашенебели", который проходит одним из обвиняемых по уголовному делу о саботаже и помощи иностранной силе во враждебной деятельности, будет выплачивать залог на сумму 30 тыс лари ($11,1 тыс), такое решение в отношении него принял суд.

Помимо залога, Вашадзе нужно будет сдать удостоверение личности в следственные органы. Также политику нельзя покидать Грузию.

Сам Вашадзе уже заявил о готовности внести залог.

Кроме того, оппозиционер выразил мнение, что уголовное дело в отношении него расследуется без реальных доказательств.

Напомним, что Вашадзе вышел на свободу несколько дней назад, проведя там семь месяцев за неявку на заседание временной следственной комиссии парламента.