Вестник Кавказа

Венгрия и Словакия поборются с Брюсселем за импорт российского газа в ЕС

Венгрия и Словакия поборются с Брюсселем за импорт российского газа в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Будапешт и Братислава намерены бороться – правда, по отдельности – за право покупать газ у России. Государства подадут иски в суд ЕС.

Меры по борьбе с запретом на закупки российского газа анонсировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пояснив, что к ним прибегнет и Венгрия.

По его словам, Братислава и Будапешт подадут отдельные иски в суд ЕС. Однако при этом, отметил Фицо, стороны будут координировать свои шаги.

Глава правительства Словакии также выразил мнение, что украинский конфликт завершится к тому моменту, когда запрет на импорт газа из России начнет действовать, то есть к 2027 году.

Кроме того, он предположил, что, когда конфликт будет окончен, "все сломают себе ноги", чтобы побыстрее добраться до России и провести там деловые переговоры.

Напомним, что накануне Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки газа из России в Евросоюз с 2027 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
420 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.