Будапешт и Братислава намерены бороться – правда, по отдельности – за право покупать газ у России. Государства подадут иски в суд ЕС.

Меры по борьбе с запретом на закупки российского газа анонсировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пояснив, что к ним прибегнет и Венгрия.

По его словам, Братислава и Будапешт подадут отдельные иски в суд ЕС. Однако при этом, отметил Фицо, стороны будут координировать свои шаги.

Глава правительства Словакии также выразил мнение, что украинский конфликт завершится к тому моменту, когда запрет на импорт газа из России начнет действовать, то есть к 2027 году.

Кроме того, он предположил, что, когда конфликт будет окончен, "все сломают себе ноги", чтобы побыстрее добраться до России и провести там деловые переговоры.

Напомним, что накануне Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки газа из России в Евросоюз с 2027 года.