В США оценили состояние мирного процесса по Украине после встречи в Абу-Даби

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Вашингтоне заявили, что процесс по украинскому урегулированию после трехсторонней встречи в Абу-Даби, находится в отличном состоянии.

Мирный процесс по Украине после первой встречи рабочей группы РФ, США и Украины по безопасности, сейчас в отличном состоянии, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, пишет газета Financial Times.

"Мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби на выходных"

– Келли

Трехсторонняя рабочая группа провела первую встречу в Абу-Даби, переговоры проходили в закрытом режиме 23 и 24 января.

В Кремле ранее отметили, что встреча в Абу-Даби – начало работы, российская сторона рассчитывает на продолжение деятельности рабочей группы на этой неделе на экспертном уровне.

