МИД Азербайджана почтил память жертв Холокоста

Азербайджанский МИД распространил сообщение, посвященное сегодняшней дате – Международному дню Холокоста.
"27 января – в Международный день памяти жертв Холокоста – мы с глубоким почтением вспоминаем жертв одной из самых тяжких трагедий в истории человечества"
– МИД Азербайджана
Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана подчеркнули, что Баку снова подтверждает "непоколебимую приверженность" работе по предотвращению геноцида и преступлений против человечности. Кроме того, Азербайджан продолжает противодействовать "религиозной и этнической ненависти и всем формам нетерпимости".