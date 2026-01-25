Вестник Кавказа

МИД Азербайджана почтил память жертв Холокоста

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский МИД распространил сообщение, посвященное сегодняшней дате – Международному дню Холокоста.

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало на своих страницах в соцсетях сообщение по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

"27 января – в Международный день памяти жертв Холокоста – мы с глубоким почтением вспоминаем жертв одной из самых тяжких трагедий в истории человечества"

– МИД Азербайджана

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана подчеркнули, что Баку снова подтверждает "непоколебимую приверженность" работе по предотвращению геноцида и преступлений против человечности. Кроме того, Азербайджан продолжает противодействовать "религиозной и этнической ненависти и всем формам нетерпимости".

