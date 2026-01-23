Казахстан сделает упор на развитие сельского хозяйства

Регионы Казахстана расширят посевные площади под сельскохозяйственные культуры – правительство страны возьмет на контроль расширение производства социально значимых овощей и поможет аграриям минеральными удобрениями.

Чтобы стабилизировать рынок сельскохозяйственной продукции в Казахстане, власти страны провели заседание оперативного штаба по подготовке к весенне-полевым работам, поручив аграриям регионов увеличить посевные площади под социально значимые овощи, прежде всего, картофель и морковь.

"Объемы урожая напрямую влияют на ценовую стабильность рынка. В этой связи регионам необходимо учесть задачу по увеличению площадей под морковь при утверждении окончательной структуры посевов"

- вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов

В минувшем году в этом направлении была проделана значительная работа, что позволило снизить цены на ряд наименований овощей – так, в минувшем 2025 году аграрии целенаправленно увеличивали посевы картофеля на 12,5 тыс га, в нынешнем 2026 году предусмотрено поэтапное увеличение площадей под гречиху с 91 до 101 тыс га, поведал министр, передает Sputnik Казахстан.

Помогать регионам, в частности с минеральными удобрениями, будут институты Минсельхоза, в частности ТОО "Казфосфат", а китайские коллеги поделятся своим опытом выращивания кукурузы и также предоставят технологии и сорта, адаптированные к схожим условиям.