Рахман Мустафаев: Турпоток из России в Азербайджан вернется к рекордным значениям

После прошлогоднего спада туристический поток из России в Азербайджан снова начал уверенно расти. В Баку рассчитывают, что уже к концу этого года количество гостей вернется к рекордным значениям двухлетней давности. С таким позитивным прогнозом выступил посол республики в Москве Рахман Мустафаев на рабочей встрече представителей туристической отрасли.

"В силу определенных обстоятельств этот поток сократился в 2025 году, но цифры января дают основания рассчитывать на его полное восстановление "

- Рахман Мустафаев

Дипломат подчеркнул, что в первом месяце этого года страну посетили более 42 тыс россиян, что уже превышает прошлогодние показатели. Для сравнения, за весь минувший год общий турпоток составил 615 тыс человек, тогда как в рекордном 2024 году эта цифра достигала 730 тыс.

Мустафаев объяснил возвращение интереса к направлению тем, что Москва и Баку сейчас активно налаживают связи во всех сферах. Дипломат считает, что в условиях крайне напряженной международной и региональной обстановки Азербайджан остается надежным островком стабильности, безопасности и благополучия.

"Помимо всех других преимуществ Азербайджана, будь то природа, национальная кухня, гостеприимство азербайджанского народа, этот фактор играет очень важную роль. В этих сложных геополитических условиях мы сохранили социальную стабильность и экономический рост"

- Рахман Мустафаев

Кроме того, туристическая инфраструктура страны не стоит на месте. В Азербайджане регулярно открываются новые отели и прокладываются интересные региональные маршруты, что позволяет направлению встать в один ряд с признанными лидерами туристической отрасли.