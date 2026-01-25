Властям Грузии пока не удается сдерживать рост цен

Несмотря на все усилия властей, цены в Грузии продолжают расти – наиболее заметно это по новым данным о стоимости продукции горнодобывающей промышленности и стоимости продуктов питания.

Цены на промышленную продукцию в Грузии в декабре минувшего 2025 года показали рост в 0,3%, а индекс цен ее производителей в том же месяце вырос на 6,1% по сравнению с декабрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

Наиболее заметно на фоне роста цен в перерабатывающей промышленности выросли цены на продукцию грузинских горнодобывающих предприятий (22,4%) и цены на продовольствие (11,5%), передает Sputnik Грузия.

При этом цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка страны, показали рост лишь на 5,4%, а вот продукция, идущая на экспорт, подорожала на 7,4%.

При этом цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за этот период снизились на 0,1%.

На 5,2% подешевели и импортируемые продукты питания, однако цены в магазинах страны продолжают рост: уровень годовой инфляции в Грузии в декабре 2025 года составил 4% при целевом показателе 3%.