Стабильный интернет в Азербайджане важен для туристов

Азербайджан делает ставку на сбалансированный туризм, развивая не только отели, но и связь, культуру и природу, заявил глава профильного бюро. Развитая цифровая инфраструктура была названа ключом к удовлетворенности туристов.

Уровень туризма в Азербайджане выстраивается за счет сбалансированного развития как сфер гостеприимства и культуры, так и благодаря сохранению природных ресурсов и усилению цифровой инфраструктуры в стране, заявил Флориан Зенгстшмид, председатель правления азербайджанского бюро по туризму, выступая на отраслевом саммите.

По его словам, устойчивая связь – это основополагающий элемент современного туризма, который определяет процесс от первоначального планирования до навигации и получения услуг в поездке.

"Азербайджанская система классификации отелей приведена в соответствие с европейскими стандартами, а надежный Wi-Fi признан ключевым показателем качества во всех звездных категориях. Надежная связь также играет важную роль в привлечении туристов, которые совмещают длительные и деловые поездки с отдыхом. Посетители этой категории предпочитают места, где работа, путешествия и повседневная жизнь органично сосуществуют"

– Флориан Зенгстшмид

