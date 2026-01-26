Азербайджан сделал ставку на золото: объем золотых резервов АР превысил 200 т

Золотой резерв Азербайджана по итогам года превысил 200 тонн, увеличившись на 36,4%. На драгметалл теперь приходится 38,2% инвестиционного портфеля национального нефтяного фонда.

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ARDNF, SOFAZ) сообщил об итогах ушедшего года, в ходе которого золотые запасы страны достигли отметки в 200 т.

Сравнение с показателями 2024 года свидетельствует о положительной динамике увеличения золотого резерва: запасы стали больше на 36,4% (+53,4 т).

К 1 января 2025 года активы золота составили 38,2% от общего инвестиционного портфеля азербайджанского нефтяного фонда, который в свою очередь увеличился за год на 22,5%, достигнув $73,5 млрд.

Золотая стратегия Госнефтефонда

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах наращивания золотого запаса в Госнефтефонде Азербайджана.

"Задача Государственного нефтяного фонда — выгодно вкладывать деньги, которые у нас остаются после добычи нефти и продажи на мировых рынках, дабы они приносили прибыль. Несмотря на то, что SOFAZ — один из важнейших государственных институтов Азербайджана, в первую очередь это инвестиционная компания, независимо от формы ее организации. В прошлом году Госнефтефонд увеличил инвестиции в золото из-за резкого роста цен на этот драгоценный металл", — прежде всего сказал он.

"Впервые за многие-многие годы, если не впервые в истории, тройская унция золота на этой неделе подорожала выше $5000. Это очень большие деньги. За первые четыре недели 2026 года золото подорожало на 15-18%, а в прошлом году — на более 60%. Это невероятные темпы роста, какие не наблюдались со второй половины 1970-х годов. В абсолютных числах тройская унция золота с января 2025 года выросла в цене на $2000 с лишним. В этой ситуации вполне логично, что Госнефтефонд принял решение существенно нарастить свои золотые запасы — они приносят крайне высокую прибыль", — обратил внимание Эмин Алиев.

"Долгосрочные ожидания от котировок золота заключаются в том, что цена будет расти и дальше. Никаких предпосылок для того, чтобы эта тенденция изменилась, не видно. Дело в причинах подорожания золота — в геополитических рисках. В целом Центральные банки не только лояльны к наращиванию золотых запасов, но и на деле увеличивают его закупки. Все ждут дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС, но тенденции убеждают, что вряд ли денежно-кредитная политика в США изменится в ближайшие пару лет, а геополитическая ситуация — вернется хотя бы к допандемийному уровню", — указал эксперт.

"Если не приходится полагать, что мир станет спокойнее в ближайшее время, значит, и спрос на такой безопасный актив, как золото, не снизится. Напротив, золото продолжит дорожать. В этой ситуации купить золото по нынешней цене может оказаться достаточно привлекательным инвестиционным предложением. Разумеется, SOFAZ вряд ли будет вкладывать в золото слишком много —задачу диверсификацию инвестиционного портфеля тоже никто не отменял, нельзя перевести все в один актив", — добавил Эмин Алиев.

"С другой стороны, если цены продолжат расти, то и закупки золота будут продолжаться. Если золото подорожает еще больше, имеет смысл закупиться сейчас даже по рекордным ценам, чтобы не пришлось затем покупать по $6-8 тыс за унцию", — заключил главный редактор МИА "Тренд".