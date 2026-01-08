Странам БРИКС нужна своя Википедия – депутат Госдумы

О необходимости создать для стран БРИКС независимый аналог Википедии завил депутат Свинцов, обвинив онлайн-энциклопедию в фальсификации истории.

Потребность в общедоступной интернет-энциклопедии для стран БРИКС была названа насущным вопросом. Такое мнение выразил заместитель председателя Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, заявив о необходимости разработки международных аналогов Википедии.

Представитель ЛДПР Андрей Свинцов пояснил, что видит проблему в использовании интернет-ресурса для оказания политического давления и некорректного изложения исторических фактов.

"(администраторы Википедии используют) свои возможности модерации контента как инструмент давления на те или иные страны, искажая и фальсифицируя историю, создавая откровенно фейковую, однобокую информацию"

– Андрей Свинцов

Депутат Госдумы подчеркнул, что подобную инициативу будет сложно реализовать, при этом, выразив надежду, что некоторые вопросы могут отпасть в процессе становления российского аналога Википедии – Рувики.

Напомним, что Википедия функционирует как онлайн-энциклопедия, построенная на принципах совместного создания контента, свободного доступа и открытости опции редактирования, что позволяет любому желающему со всего мира как написать собственную статью, так и внести изменения в уже существующие.