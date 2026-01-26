Более чем 1,5 тыс жителей дагестанского села обеспечат надежным электроснабжением

Надежность электроснабжения села Хиндах в Гергебильском районе Дагестана повысили после замены распределительного оборудования на местной трансформаторной подстанции.
В дагестанском селе Хиндах (Гергебильский район) провели модернизацию подающего электроэнергию оборудования. Информацию о работах предоставили в пресс-службе Минэнерго Республики Дагестан.
"На трансформаторной подстанции КТП 6-6/630, питающейся по фидеру №6 от подстанции "Гуниб", произведена замена устаревшего распределительного щита напряжением 0,4 кВ на современное оборудование"
– министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан
Обновление оборудования улучшит качество и надежность электроснабжения для более чем 1,5 тыс жителей Хиндаха.