Более чем 1,5 тыс жителей дагестанского села обеспечат надежным электроснабжением

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Надежность электроснабжения села Хиндах в Гергебильском районе Дагестана повысили после замены распределительного оборудования на местной трансформаторной подстанции.

В дагестанском селе Хиндах (Гергебильский район) провели модернизацию подающего электроэнергию оборудования. Информацию о работах предоставили в пресс-службе Минэнерго Республики Дагестан.

"На трансформаторной подстанции КТП 6-6/630, питающейся по фидеру №6 от подстанции "Гуниб", произведена замена устаревшего распределительного щита напряжением 0,4 кВ на современное оборудование"

– министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан

Обновление оборудования улучшит качество и надежность электроснабжения для более чем 1,5 тыс жителей Хиндаха.

